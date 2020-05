மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு 50 சதவீத பயணிகளுடன் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படும் - போக்குவரத்துத் துறை அறிவிப்பு + "||" + After the curfew With 50 per cent of passengers Government buses will be operated Transport Department notification

ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு 50 சதவீத பயணிகளுடன் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படும் - போக்குவரத்துத் துறை அறிவிப்பு