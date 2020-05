தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,390 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + oday, when we are talking of relaxations and return of migrant workers, we have to understand that we also have to learn to live with the virus.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3,390 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - மத்திய சுகாதாரத்துறை