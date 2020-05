தேசிய செய்திகள்

மும்பைக்கு ராணுவம் அழைப்பா? மராட்டிய முதல் மந்திரி உத்தவ் தாக்ரே பதில் + "||" + No need to call army here: Maharashtra CM

மும்பைக்கு ராணுவம் அழைப்பா? மராட்டிய முதல் மந்திரி உத்தவ் தாக்ரே பதில்