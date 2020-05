மாநில செய்திகள்

மின்சார சட்ட திருத்தத்தை கைவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் தங்கமணி அறிக்கை + "||" + Electric law amendment Action will be taken to drop Report of Minister Thangamani

