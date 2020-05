மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு முடியும் வரை மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு - ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விற்க ஐகோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Until the end of curfew in Tamil Nadu Order to close liquor stores Online only sell through High Court Allow

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு முடியும் வரை மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு - ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விற்க ஐகோர்ட்டு அனுமதி