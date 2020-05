உலக செய்திகள்

அமெரிக்க துணை அதிபரின் பெண் செய்தி தொடர்பாளருக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + US Vice President Mike Pence's spokeswoman to test positive for coronavirus

