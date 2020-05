மாநில செய்திகள்

டீக்கடைகள் காலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணிவரை செயல்படும் - பார்சல்களுக்கு மட்டும் அனுமதி-தமிழக அரசு + "||" + Tea shop will operate from 6 am to 7 pm - only for Parcels - Tamil Nadu Government

