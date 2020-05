தேசிய செய்திகள்

நான் நலமுடன் இருக்கிறேன், எந்த நோயாலும் பாதிக்கப்படவில்லை - அமித் ஷா விளக்கம் + "||" + "I want to make it clear that I am completely healthy and do not suffer from any disease," the Home Minister

