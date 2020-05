மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் வழங்க 5.34 லட்சம் டன் இலவச அரிசி - தமிழகத்துக்கு, மத்திய அரசு வழங்கியது + "||" + To supply ration stores 5.34 lakh tonnes of free rice For Tamil Nadu, Provided by the central government

