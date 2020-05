சினிமா செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகளை திறந்தால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் கனவை மறந்து விட வேண்டும் - ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு டுவீட் + "||" + The dream of coming to power again must be forgotten Rajinikanth

டாஸ்மாக் கடைகளை திறந்தால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் கனவை மறந்து விட வேண்டும் - ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு டுவீட்