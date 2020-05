தேசிய செய்திகள்

தாயார் உணர்த்திய தைரியமும் உறுதியும் எனது அரசியல் வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் அமைத்தது - பினராயி விஜயன் + "||" + My mother's courage, determination laid foundation of my political life: Kerala CM

தாயார் உணர்த்திய தைரியமும் உறுதியும் எனது அரசியல் வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் அமைத்தது - பினராயி விஜயன்