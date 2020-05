மாநில செய்திகள்

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்வதற்கான ரெயில் கட்டணத்தை தமிழக அரசே செலுத்தும் + "||" + External state Workers Rail fares for hometown travel The Government of Tamil Nadu will pay

