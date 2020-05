மாநில செய்திகள்

ஒரே நாளில் 509 பேருக்கு கொரோனா சென்னையில் புதிய உச்சத்தை தொட்டது - தமிழகத்தில் பாதிப்பு 7 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + In one day 509 people Corona Chennai has hit a new peak The impact in Tamil Nadu exceeded 7 thousand

ஒரே நாளில் 509 பேருக்கு கொரோனா சென்னையில் புதிய உச்சத்தை தொட்டது - தமிழகத்தில் பாதிப்பு 7 ஆயிரத்தை தாண்டியது