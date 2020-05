மாநில செய்திகள்

ஓய்வுபெறும் வயது நீட்டிக்கப்பட்டாலும் இந்த ஆண்டுக்கான டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் + "||" + Although the retirement age is extended TNPSC for this year Exams Will take place as planned

ஓய்வுபெறும் வயது நீட்டிக்கப்பட்டாலும் இந்த ஆண்டுக்கான டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்