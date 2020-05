மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரமாக உயர்வு - ஒரே நாளில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர் + "||" + Coronal impact in Tamil Nadu rises to 8 thousand Six people died in the same day

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரமாக உயர்வு - ஒரே நாளில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர்