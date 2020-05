உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் பொருளாதார வீழ்ச்சி; வாட் வரியை 3 மடங்கு உயர்த்துகிறது சவுதி அரேபியா + "||" + The economic downturn by Corona; Saudi Arabia triples the VAT rate

