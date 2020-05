மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கினால் விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடாது என்பதால் விவசாய விளை பொருட்கள் நேரடியாக கொள்முதல் - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + Farmers should not be affected by the curfew Agricultural products Purchase directly In court, the State Government Description

ஊரடங்கினால் விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடாது என்பதால் விவசாய விளை பொருட்கள் நேரடியாக கொள்முதல் - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு விளக்கம்