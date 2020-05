மாநில செய்திகள்

மாணவர்களின் சிரமத்தை போக்கும் விதத்தில் அரசு கல்லூரிகளில் சுழற்சி முறை வகுப்பு ரத்து - கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் அறிவிப்பு + "||" + In the course of the difficulty of the students In government colleges Rotation Mode Class Cancellation Directorate of College Education Announcement

மாணவர்களின் சிரமத்தை போக்கும் விதத்தில் அரசு கல்லூரிகளில் சுழற்சி முறை வகுப்பு ரத்து - கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் அறிவிப்பு