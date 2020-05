மாநில செய்திகள்

வெளிமாநிலங்கள், அந்தமானில் உள்ள 308 தமிழக மீனவர்களை கப்பல் மூலம் அழைத்து வர நடவடிக்கை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தகவல் + "||" + External States, in Andaman 308 Tamil Nadu fishermen Action to bring by ship Information by Minister Jayakumar

வெளிமாநிலங்கள், அந்தமானில் உள்ள 308 தமிழக மீனவர்களை கப்பல் மூலம் அழைத்து வர நடவடிக்கை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தகவல்