மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு தொழிற்சாலைகளை தொடங்கும் முன்பு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன? - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + After the curfew Before starting factories What is the action to take? Government order of Tamil Nadu

ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு தொழிற்சாலைகளை தொடங்கும் முன்பு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன? - தமிழக அரசு உத்தரவு