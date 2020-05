மாநில செய்திகள்

மேலும் 509 பேருக்கு தொற்று: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 9 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + 509 more were infected In TamilNadu Corona vulnerability count Exceeded 9 thousand

