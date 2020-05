மாநில செய்திகள்

அரசு அறிவுறுத்தலை கடைப்பிடித்தால்தான் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் - எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் + "||" + Only if the government follows the instructions Can prevent corona spread First-Minister Edappadi Palanisamy Information

