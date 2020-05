சினிமா செய்திகள்

காசுக்கு ஆசைப்பட்டு, மதுக்கடைகளை திறக்க நீதிமன்றத்தில் வாதாடும் அதிமுக அரசு - கமல்ஹாசன் + "||" + Desperate for cashAIADMK government arguing in court to open liquor stores Kamal hassan

காசுக்கு ஆசைப்பட்டு, மதுக்கடைகளை திறக்க நீதிமன்றத்தில் வாதாடும் அதிமுக அரசு - கமல்ஹாசன்