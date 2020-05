உலக செய்திகள்

புர்கினாபாசோவில் பயங்கரவாத வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 12 பேர் மர்ம மரணம் + "||" + Mysterious death of 12 people arrested in terror case in Burkina Faso

புர்கினாபாசோவில் பயங்கரவாத வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 12 பேர் மர்ம மரணம்