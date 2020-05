தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவுக்கு கடந்த 15 நாட்களில் இரட்டிப்படைந்த பலி எண்ணிக்கை + "||" + The number of casualties for Corona in India has doubled in the last 15 days

இந்தியாவில் கொரோனாவுக்கு கடந்த 15 நாட்களில் இரட்டிப்படைந்த பலி எண்ணிக்கை