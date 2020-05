மாநில செய்திகள்

திருச்சியில் விபத்தில் உயிரிழந்த வி.ஏ.ஓ. குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் நிவாரணம்; முதல் அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + VAO dies after accident in Trichy Rs 50 lakh relief for the family; CM announcement

திருச்சியில் விபத்தில் உயிரிழந்த வி.ஏ.ஓ. குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் நிவாரணம்; முதல் அமைச்சர் அறிவிப்பு