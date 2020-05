மாநில செய்திகள்

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரே நாளில் 6 மருத்துவர்களுக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Corona has confirmed 6 doctors in a single day at the Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரே நாளில் 6 மருத்துவர்களுக்கு கொரோனா உறுதி