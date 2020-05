மாநில செய்திகள்

மே.18 முதல் அரசு அலுவலகங்கள் 50 % ஊழியர்களுடன் செயல்படலாம்- தமிழக அரசு + "||" + From May 18, Government offices can work with 50% employees - Govt

