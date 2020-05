தேசிய செய்திகள்

வேளாண் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும்- நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + Government to immediately create a Rs 1 lakh crore Agri-Infrastructure Fund for farm gate infrastructure for farmers: FM Nirmala Sitharaman

வேளாண் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும்- நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்