மாநில செய்திகள்

அரசியல் ஆதாயம் தேடவேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படாதீர்கள் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கண்டனம் + "||" + On the basis of seeking political gain Dysfunctional Minister Jayakumar condemns MK Stalin

அரசியல் ஆதாயம் தேடவேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படாதீர்கள் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கண்டனம்