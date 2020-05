மாநில செய்திகள்

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் சென்றால் 14 நாட்கள் தனிமை: வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + If the district leaves the district 14 days of solitude For those from overseas Coronal examination Government order of Tamil Nadu

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் சென்றால் 14 நாட்கள் தனிமை: வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - தமிழக அரசு உத்தரவு