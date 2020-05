தேசிய செய்திகள்

ரூ.20 லட்சம் கோடி திட்டம்; 4வது கட்ட அறிவிப்புகளை மத்திய நிதி மந்திரி இன்று வெளியிடுகிறார் + "||" + Rs 20 lakh crore project; The Finance Minister today issues the 4th set of announcements

ரூ.20 லட்சம் கோடி திட்டம்; 4வது கட்ட அறிவிப்புகளை மத்திய நிதி மந்திரி இன்று வெளியிடுகிறார்