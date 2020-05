மாநில செய்திகள்

புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர் காலங்களை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்- மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Be prepared to face natural disasters like hurricanes

