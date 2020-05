தேசிய செய்திகள்

யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள மின் விநியோக நிறுவனங்கள் தனியார்மயமாக்கப்படும்- நிதி அமைச்சர் + "||" + A Tariff policy with reforms will be released, including consumer rights, promotion of industry and sustainability of sector: Finance Minister Nirmala Sitharaman.

