தேசிய செய்திகள்

ஜார்க்கண்டில் போலீசார் என்கவுண்ட்டரில் நக்சலைட்டு சுட்டு கொலை + "||" + Naxalite shot and killed in police encounter in Jharkhand

ஜார்க்கண்டில் போலீசார் என்கவுண்ட்டரில் நக்சலைட்டு சுட்டு கொலை