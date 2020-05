தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் மாநில அரசுகளின் கடன் வாங்கும் வரம்பு 3%ல் இருந்து 5% ஆக அதிகரிக்கப்படும் + "||" + The borrowing limit of the state governments will be increased from 3% to 5%

