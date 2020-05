மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மே 31வரை 12 மாவட்டங்களில் எந்த மாற்றமும் இன்றி கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் + "||" + The restrictions will continue in 12 districts without any change LockDownExtension

