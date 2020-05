தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் மே 31 ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்க தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் பரிந்துரை + "||" + National Disaster Management Authority lockdown measures up to 31st May 2020

நாடு முழுவதும் மே 31 ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்க தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் பரிந்துரை