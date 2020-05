மாநில செய்திகள்

நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் தான் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவு - சிறப்பு அதிகாரி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + In Tamil Nadu, the country's Corona decrease in mortality rate Special Officer Dr. Radhakrishnan Information

நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் தான் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவு - சிறப்பு அதிகாரி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்