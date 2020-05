மாநில செய்திகள்

இடையூறுகளை எதிர்கொண்டு நாட்டை திறம்பட கொண்டு செல்வதுதான் தலைமைப்பண்பு - மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் + "||" + Facing obstacles The country effectively Is to bring Leadership Union Minister Prakash Javadekar

இடையூறுகளை எதிர்கொண்டு நாட்டை திறம்பட கொண்டு செல்வதுதான் தலைமைப்பண்பு - மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர்