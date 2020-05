மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 31-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Curfew extended in Tamil Nadu till 31st Announcement by First Minister Edappadi Palanisamy

தமிழகத்தில் 31-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு