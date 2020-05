மாநில செய்திகள்

ஜூன் 12 ஆம் தேதி மேட்டூர் அணை பாசனத்திற்காக திறப்பு- முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Mettur dam will be opened on 12 pm

