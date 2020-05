தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் நிபந்தனைகளுடன் சலூன், பியூட்டி பார்லர்களை திறக்க அனுமதி + "||" + Allow to open salon, beauty parlors in Kerala

கேரளாவில் நிபந்தனைகளுடன் சலூன், பியூட்டி பார்லர்களை திறக்க அனுமதி