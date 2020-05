உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: இங்கிலாந்தில் ஏப்ரலில் வேலையின்மை 70 சதவீதம் அதிகரிப்பு + "||" + UK jobless claims jumped 70% in April as the coronavirus hit employment

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: இங்கிலாந்தில் ஏப்ரலில் வேலையின்மை 70 சதவீதம் அதிகரிப்பு