மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கில் பொதுமக்கள் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட்டு அறிவுரை + "||" + The public should be held accountable in the curfew; Madras HC

ஊரடங்கில் பொதுமக்கள் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட்டு அறிவுரை