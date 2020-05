மாநில செய்திகள்

புதிய அட்டவணை வெளியீடு: தமிழகத்தில் ஜூன் 1-ந் தேதி தொடங்க இருந்த எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு தள்ளிவைப்பு; 15-ந் தேதி தொடங்கும் என்று அறிவிப்பு + "||" + TamilNadu Were to start on June 1st SSLC Exam Postponement

புதிய அட்டவணை வெளியீடு: தமிழகத்தில் ஜூன் 1-ந் தேதி தொடங்க இருந்த எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு தள்ளிவைப்பு; 15-ந் தேதி தொடங்கும் என்று அறிவிப்பு