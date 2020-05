மாநில செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு தினமும் 15 ஆயிரம் கவச உடைகள் வழங்கப்படுகின்றன ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு அறிக்கை + "||" + 15 thousand armored clothes are provided daily State of the State of Tamil Nadu Statement

