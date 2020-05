மாநில செய்திகள்

இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்ய எந்த சூழ்நிலையிலும் அ.தி.மு.க. அரசு ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாது மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + The AIADMK will not, under any circumstances, cancel the free electricity scheme. The government should not approve MK Stalin

