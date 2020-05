தேசிய செய்திகள்

உலக இறப்பு விகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் மிகக்குறைவு-மத்திய அரசு தகவல் + "||" + India records 0.2 COVID-19 deaths per lakh population as against global figure of 4.1: Health Ministry

