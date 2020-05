தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு- அமெரிக்காவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,500 பேர் பலி + "||" + United States records more than 1,500 #Coronavirus deaths in the past 24 hours: AFP news agency quoting tracker

